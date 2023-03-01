Іран може виготовити ядерну бомбу "приблизно за 12 днів" - Пентагон [ Редагувати ]
У Міноборони США визнають ядерний стрибок Тегерана, оскільки раніше цей процес зайняв би не менше року, а зараз Іран може виробити матеріали, що досить розщеплюються, менш ніж за два тижні.
Іран може виготовити ядерну бомбу "приблизно за 12 днів". Про це заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з політики Колін Каль, пише Reuters.
Він назвав це головною причиною, чому адміністрація Байдена прагнула відновити Спільний всеосяжний план дій (СВПД).
"Тому що ядерний прогрес Ірану з тих пір, як ми вийшли із СВПД, був ефективним. Ще в 2018 році, коли попередня адміністрація вирішила вийти зі СВПД, Ірану знадобилося б приблизно 12 місяців, щоб зробити матеріал, що розщеплюється, на одну бомбу. Тепер це зайняло б майже 12 днів", - заявив Каль.
Він також висловив сподівання, що питання можна вирішити дипломатичним шляхом і повернути обмеження на їхню ядерну програму.
"Якби ви могли вирішити це питання дипломатичним шляхом і повернути обмеження на їхню ядерну програму, це було б краще, ніж інші варіанти. Але прямо зараз СВПД перебуває у замороженому стані", — сказав заступник міністра.
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