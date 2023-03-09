У Херсоні є "прильоти" по центру міста та у зупинку громадського транспорту [ Редагувати ]
У четвер, 9 березня, окупанти обстрілюють Херсон. Про це свідчить заява першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
"Прильоти" зафіксовані по центру міста.
Прильоти по центральній частині міста, будьте обережні!
Оновлено 10.39. За даними suspilne.media, в Херсоні знову чутно вибухи.
У Херсоні чутно вибухи.
Також було попадання снаряда в зупинку громадського транспорту загинули троє людей. Про це у Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
російські терористи зранку обстріляли Херсон. Влучили, у тому числі в зупинку громадського транспорту.
За даними Єрмака, внаслідок обстрілу загинуло 3 осіб.
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