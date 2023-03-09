Литва не пропустила літак із підсанкційним росіянином на борту [ Редагувати ]
До Литви не пропустили судно під прапором рф, а також літак, на борту якого знаходився громадянин росії.
Про це повідомляє міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс, яку приводить Delfi.
"Минулого тижня одна людина, яка перебуває під санкціями, намагалася прилетіти до Литви літаком", - йдеться у заяві.
Міністр додав, що на вихідних до Клайпедського порту не пустили судно, що дрейфувало під російським прапором.
Член уряду підкреслює, що росіянами вишукуються схеми обходу санкцій і вони намагаються їх обійти. Уряд схильний підтримувати запровадження національних санкцій та накладення багатотисячних штрафів за порушення міжнародних обмежень.
Таке рішення ухвалив у середу Кабмін, підтримавши законодавчу ініціативу Міністерства закордонних справ Литви. Сейму ще доведеться ухвалити рішення щодо цих законопроектів. Парламентаріїв просять розглянути законопроект терміново.
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