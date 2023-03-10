Баскетболіст Майкл Джордан є найбільш високооплачуваним спортсменом в історії. За підрахунками журналу Sportico він заробив за кар'єру $3,3 млрд.

ТОП-10 спортсменів з найвищими заробітками:

баскетболіст Майкл Джордан (США) - $3,3 млрд;

гольфіст Тайгер Вудс (США) - $2,5 млрд;

гольфіст Арнольд Палмер (США) - $1,7 млрд;

гольфіст Джек Ніклаус (США) - $1,6 млрд;

футболіст Кріштіану Роналду (Португалія) - $1,58 млрд;

баскетболіст Леброн Джеймс (США) - $1,53 млрд;

футболіст Ліонель Мессі (Аргентина) - $1,48 млрд;

боксер Флойд Мейвезер (США) - $1,41 млрд;

тенісист Роджер Федерер (Швейцарія) - $1,38 млрд;

гольфіст Філ Мікельсон (США) - $1,36 млрд.

Майклу Джордану 60 років. Він завершив кар'єру у 2003 році. Джордан є шестиразовим чемпіоном НБА у складі "Чикаго" та дворазовим олімпійським чемпіоном у складі збірної США (1984, 1992).

З рейтингом Forbes ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу можна ознайомитися тут.