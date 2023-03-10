Майкл Джордан є найбільш високооплачуваним спортсменом в історії - ЗМІ [ Редагувати ]
Баскетболіст Майкл Джордан є найбільш високооплачуваним спортсменом в історії. За підрахунками журналу Sportico він заробив за кар'єру $3,3 млрд.
ТОП-10 спортсменів з найвищими заробітками:
- баскетболіст Майкл Джордан (США) - $3,3 млрд;
- гольфіст Тайгер Вудс (США) - $2,5 млрд;
- гольфіст Арнольд Палмер (США) - $1,7 млрд;
- гольфіст Джек Ніклаус (США) - $1,6 млрд;
- футболіст Кріштіану Роналду (Португалія) - $1,58 млрд;
- баскетболіст Леброн Джеймс (США) - $1,53 млрд;
- футболіст Ліонель Мессі (Аргентина) - $1,48 млрд;
- боксер Флойд Мейвезер (США) - $1,41 млрд;
- тенісист Роджер Федерер (Швейцарія) - $1,38 млрд;
- гольфіст Філ Мікельсон (США) - $1,36 млрд.
Майклу Джордану 60 років. Він завершив кар'єру у 2003 році. Джордан є шестиразовим чемпіоном НБА у складі "Чикаго" та дворазовим олімпійським чемпіоном у складі збірної США (1984, 1992).
З рейтингом Forbes ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу можна ознайомитися тут.
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