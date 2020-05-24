Форму легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе. Об этом сообщает footballua.tv.

"С "Чикаго Буллз" Джордан выиграл шесть титулов НБА: в 1991-93 и 1996-98 годах. Минувшей ночью стало известно, что майку и шорты Майкла времен второго пришествия в стан "быков" продали на аукционе за 288 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма стала рекордной для игровой формы легенды баскетбола. Хотя стартовая цена составляла 75 тысяч долларов.​

This 96-97 Jordan game-used Bulls uniform just sold for $288,000 at @GoldinAuctions, a record for a game-used Jordan Bulls uniform. pic.twitter.com/pg5J7ux25s — Darren Rovell (@darrenrovell) May 24, 2020

Интересно, что в этом комплекте формы Джордан провел далеко не лучший матч в карьере. 18 апреля 1997 года "Чикаго" проиграл "Детройту" со счетом 91:108, а сам Джордан набрал всего 18 очков, хотя в среднем в том сезоне набирал 26.

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