Форму легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе. Об этом сообщает footballua.tv.

"С "Чикаго Буллз" Джордан выиграл шесть титулов НБА: в 1991-93 и 1996-98 годах. Минувшей ночью стало известно, что майку и шорты Майкла времен второго пришествия в стан "быков" продали на аукционе за 288 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма стала рекордной для игровой формы легенды баскетбола. Хотя стартовая цена составляла 75 тысяч долларов.​

