У Слов'янську знову пролунав вибух [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У п'ятницю, 10 березня, у Слов'янську (Донецька область) знову пролунав потужний вибух.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш докладних деталей інциденту і не називають причин вибухів.
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