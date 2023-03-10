Проблеми зі звʼязком, світлом та опаленням: як живе Харків після російської атаки [ Редагувати ]
І повертаємося до подолання наслідків ракетної атаки росіян. Харкову - важко. Але він тримається. Від учорашнього дня в місті досі проблеми зі світлом, звʼязком та опаленням. Стоїть і електротранспорт. Як Харків живе зараз - розповість Світлана Шекера.
Харківський метрополітен зупинився. Відучора - працює як укриття.
Світлана Шекера, кореспондентка:
Тролейбуси й трамваї другий день стоять. Замість них на маршрути вивели автобуси. Їх в цілому вистачає. Дістатися по місту можна будь-куди. Але на довгих маршрутах, буває, сісти все ж важкувато.
У місті знову зʼявився вже підзабутий гул.... Завдяки генераторам зараз усе і працює. У великих супермаркетах на полицях є всі продукти, як і зазвичай. Крамниці торгівельних центрів теж працюють. Єдине, що видає проблеми зі струмом - нерухомі ескалатори. Та з цим можна миритися, кажуть харківʼяни.
Карина, продавчиня:
Працюємо, все харашо, на генераторі. - І холодильники працюють? - Все працює, так. - Чим ви торгуєте? -Колбасой. Приходят, да, вот дверка открытая. Ну покупателей меньше стало. - Ну а так в принципі ви можете забезпечити їх всім необхідним? - Да.
Фойє магазинів перетворилися на "Пункти незламності". Люди приходять із подовжувачами, заряджають гаджети, і терпляче чекаючи своєї черги. У квартирах містян тепла немає. Та на вулиці +12, тож відсутність опалення - не критична.
Аеліта Володимирівна, харків'янка:
Ну прохладнее, но на улице ж тепло. Интернета и сети нет. Пытаюсь подключиться к интернету здесь.
Відсутність електрики, кажуть харків'яни, трохи дошкуляє. Та ніхто не жаліється.
Оксана, харків'янка:
Виживаємо спокійно. Відпочиваємо без гаджетів! Оце перше. А звичайно, що зв'язку мало. Оце одне, скажімо так,недолік. А так хай буде все добре. Слава Україні. І дякуємо нашим воїнам за те, що ми живі, здорові.
Костянтин, харків'янин:
Я не можу працювати. Не маю роботи, тому зараз не можу заробляти гроші для своєї сім'ї. Але ми витримаємо! Звісно, витримаємо. Цілий рік витримуємо. Так що витримаємо ще. І переможемо!
Трохи складніше мешканцям квартир із електроплитами. Та й вони знайшли вихід.
Людмила Григорівна, харків'янка:
Бутерброды есть, творожка купила. Так что не голодные.
В деяких районах Харкова вже відновили водопостачання. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути харків'янам всі блага цивілізації. І ті все розуміють, і просто чекають.
по темі
Обстріл у вівторок був украй масштабним. Журналісти "Подробиць" побували на місці влучання однієї з ворожих ракет у передмісті Харкова. Про наслідки обстрілу та неймовірне везіння - розкажуть далі.
Пошкоджень зазнали приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Без світла залишається три населені пункти. Перебої з електропостачанням і у Нікополі. Детальніше про наслідки обстрілів - у наступному матеріалі.
Артилерія, гаубиці, реактивні системи залпового воню. Місцеві вже давно навчилися відрізняти роботу ворожого арсеналу. Не менш небезпечні і міни. Ними нашпиговані гектари херсонської землі. Більше - в матеріалі Юлії Зайцевої.
Як результат - майже тисяча вісімсот пошкоджених будинків та багатоповерхівок. Як їх відновлюють між залпами та обстрілами ворога? Та чи загрожує місту криза водопостачання? Розповість Олена Мендалюк.
Обласний центр окупанти обстріляли посеред ночі - били ракетами С300. У житловому будинку зруйновано понад десять квартир. Усі подробиці - в матеріалі.