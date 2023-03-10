І повертаємося до подолання наслідків ракетної атаки росіян. Харкову - важко. Але він тримається. Від учорашнього дня в місті досі проблеми зі світлом, звʼязком та опаленням. Стоїть і електротранспорт. Як Харків живе зараз - розповість Світлана Шекера.

Харківський метрополітен зупинився. Відучора - працює як укриття.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Тролейбуси й трамваї другий день стоять. Замість них на маршрути вивели автобуси. Їх в цілому вистачає. Дістатися по місту можна будь-куди. Але на довгих маршрутах, буває, сісти все ж важкувато.

У місті знову зʼявився вже підзабутий гул.... Завдяки генераторам зараз усе і працює. У великих супермаркетах на полицях є всі продукти, як і зазвичай. Крамниці торгівельних центрів теж працюють. Єдине, що видає проблеми зі струмом - нерухомі ескалатори. Та з цим можна миритися, кажуть харківʼяни.

Карина, продавчиня:

Працюємо, все харашо, на генераторі. - І холодильники працюють? - Все працює, так. - Чим ви торгуєте? -Колбасой. Приходят, да, вот дверка открытая. Ну покупателей меньше стало. - Ну а так в принципі ви можете забезпечити їх всім необхідним? - Да.

Фойє магазинів перетворилися на "Пункти незламності". Люди приходять із подовжувачами, заряджають гаджети, і терпляче чекаючи своєї черги. У квартирах містян тепла немає. Та на вулиці +12, тож відсутність опалення - не критична.

Аеліта Володимирівна, харків'янка:

Ну прохладнее, но на улице ж тепло. Интернета и сети нет. Пытаюсь подключиться к интернету здесь.

Відсутність електрики, кажуть харків'яни, трохи дошкуляє. Та ніхто не жаліється.

Оксана, харків'янка:

Виживаємо спокійно. Відпочиваємо без гаджетів! Оце перше. А звичайно, що зв'язку мало. Оце одне, скажімо так,недолік. А так хай буде все добре. Слава Україні. І дякуємо нашим воїнам за те, що ми живі, здорові.

Костянтин, харків'янин:

Я не можу працювати. Не маю роботи, тому зараз не можу заробляти гроші для своєї сім'ї. Але ми витримаємо! Звісно, витримаємо. Цілий рік витримуємо. Так що витримаємо ще. І переможемо!

Трохи складніше мешканцям квартир із електроплитами. Та й вони знайшли вихід.

Людмила Григорівна, харків'янка:

Бутерброды есть, творожка купила. Так что не голодные.

В деяких районах Харкова вже відновили водопостачання. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути харків'янам всі блага цивілізації. І ті все розуміють, і просто чекають.