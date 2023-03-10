За даними ООН, на початок березня з портів Одеси, Чорноморська і Південного вирушило близько 780 суден

Росія знову пхає палиці в колеса "зернової угоди". У москві стверджують, що її так звана "російська" частина не виконується - мова про дозвіл на еспорт продовольства та добрив з рф.

Натомість в ООН цю домовленість називають критично важливою, адже вона дозволила стабілізувати світові ціни на продовольство. Та наполягають на продовженні договору. Тож чиї аргументи переважать - спробувала розібратися Ольга Жидецька.

Росія знову підіймає дискусію довкола зернової угоди. Напередодні дати чергового продовження дії договору - 18 березня - у москві вкотре висловили невдоволення. Там наполягають - ініціатива діє однобоко і підтримує лише український експорт. Натомість російське зерно та добрива фактично залишаються під санкціями.

сергій лавров, міністр закордонних справ росії:

Вторая часть не выполняется вообще. Потому что на самом деле санкции запрещают российским кораблям, которые везут зерно и удобрения заходить в соответствующие порты, санкции запрещают иностранным судам заходить в росийские порты, чтобы забрать эти грузы.

До всього, москва усіляко намагається дискредитувати та нівелювати значення Чорноморської зернової ініціативи. Мовляв, і розподіляють збіжжя не так.

Сергій лавров, міністр закордонних справ:

В самые бедные страны идет гораздо меньше 10 процентов.

Та й взагалі, кажуть у російському Мінсільгоспі, кількість зерна, яке вивозять з України, замала в масштабах світового ринку, щоби зняти ризики глобальної продовольчої кризи. Натомість і Рада Європи, і Світовий банк, і ООН констатують - розблокування морського експорту з України посприяло значному зниженню цін на збіжжя, які після стрибків упродовж минулого року - у грудні вийшли на рівень лютого 2022-го.

Антоніу Гутерриш, Генеральний секретар ООН:

Я хочу підкреслити критичну важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи 18 березня та роботи над створенням умов для максимально можливого використання експортної інфраструктури через Чорне море відповідно до цілей ініціативи.

За даними ООН, на початок березня з портів Одеси, Чорноморська і Південного вирушило близько 780 суден, а на них - двадцять три мільйони тонн збіжжя. Частина - у межах української гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Її суть у тому, що за рахунок донорів зерно від малих та середніх українських виробників передають до країн Африки, що перебувають на межі голоду. До кінця весни таким чином харчі мають отримати 5 мільйонів людей.

Володимир Зеленський, Президент України:

Важливо продовжувати працювати заради нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України" Грейн фром Юкрейн. І в межах цієї ініціативи нам вже, до речі, вдалося залучити майже 200 мільйонів доларів та відправити понад 140 тисяч тонн українського збіжжя.

Окрім того, частина українського зерна поповнила Міжнародну продовольчу програму ООН для підтримки країн Африки та Азії. Зокрема, тисячі мішків із пшеницею вже прибули до Ефіопії. Як розподіляють допомогу - перевірили європейські міністри.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

На цьому складі видно, що абстрактний вираз "продовольча допомога" означає в конкретиці. І ми бачимо, наскільки вона нагальна, адже в Ефіопії шоста частина населення, тобто понад 20 мільйонів людей, залежать від продовольчої допомоги.

Європейські урядовці констатують - повномасштабне російське вторгнення в Україну тільки погіршило і без того непросту ситуацію з харчами в регіоні. А в ООН наголошують, що навіть за нинішнього рівня постачань, на тлі кліматичних змін продовольча криза поглиблюватиметься. Тож людство має шукати шляхи, як нагодувати усіх мешканців планети.

Тим часом у понеділок Чорноморську зернову ініціативу обговорюватимуть у Женеві. Там заплановані чергові раунди консультацій між представниками москви та ООН. І російська сторона налаштована

марія захарова, заступниця міністра закордонних справ росії:

Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы гарантировать выполнение двух треков. Двух направлений этой сделки. В этом случае прогноз оптимистичный. Если это будет бесконечно сваливаться в пике невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессиместический.

Разом з тим у кремлі вже оголошували про вихід із зернової угоди восени. Щоправда після того, як Туреччина та ООН заявили, що продовжать її і без російської сторони - москва поспіхом передумала і пролонгувала договір без застережень. Ну а в Україні, незважаючи на спротив росіян, шукають нагоди розширити список експортованих у межах угоди товарів, а також можливість розблокувати порт Миколаєва.