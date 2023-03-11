Група "Вагнера" просунулась у Бахмуті - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
За останні чотири дні сили групи "Вагнера" захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер проходить лінією фронту.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь через смугу відкритого простору завширшки 200-800 м між будівлями.
За даними британської розвідки, оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, цей район перетворився на зону бойових дій, що, ймовірно, ускладнить силам "Вагнера" спроби продовжити лобовий наступ на захід.
"Однак українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими для спроб Росії обійти захисників з півночі і півдня", - зазначають у Міноборони Британії.
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