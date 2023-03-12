Росіяни намагаються прорвати українську оборону на сході - Генштаб [ Редагувати ]
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Російські війська намагаються прорвати оборону українських захисників на Куп’янському та Лиманському напрямках. Тим часом наші бійці вдарили до ворожому ЗРК.
Про це повідомляє Генштабу.
Зазначається, що росіяни задля досягнення своїх цілей не рахуються із власними втратами. Вони продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.
Протягом 12 березня окупанти завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Слов’янську. Вони також завдали 4 авіаційних удари та здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу росіян, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки, а також склад боєприпасів ворога.
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