У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 12 березня, в Херсоні пролунали звуки вибухів. Про це повідомляє "Суспільне".
Місцеві жителі повідомляють, що сьогодні в Херсоні було чути звуки вибухів.
На момент вибухів повітряна тривога в місті не оголошена. Офіційної інформації на цей час немає.
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