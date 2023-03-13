Оскар 2023: оголошено переможців премії [ Редагувати ]
В ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії Оскар 2023.
- Найкращим фільмом стала картина "Все завжди та водночас".
- Найкращими режисерами стали Ден Кван і Деніел Шайнерт, які працювали над фільмом "Все завжди та водночас".
- Оскар 2023 за найкращу чоловічу роль вперше у своїй кар'єрі отримав Брендан Фрейзер, який зіграв у фільмі "Кит".
- А кращою актрисою стала Мішель Єо, яка вразила усіх своєю майстерною акторською грою у фільмі "Все завжди та водночас".
- Оскар 2023 за найкращу жіночу роль другого плану здобула Джеймі Лі Кертіс, яка зіграла у "Все завжди та водночас".
- Нагороду за кращу роль другого плану серед чоловіків отримав Джонатан Ке Кван з картини "Все завжди та водночас".
- Кращою повнометражною анімаційною картиною минулого року визнано мультфільм "Піноккіо Гільєрмо дель Торо".
- У номінації "Найкращий адаптований сценарій" нагорода дісталася картині "Говорять жінки", знятій на основі однойменного роману канадської письменниці Міріам Тейве.
- Ну а кращим саундтреком минулого кіно-року стала пісня Naatu Naatu, яка прозвучала у фільмі "RRR".
Зазначимо, що Оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм" здобула стрічка Деніела Роера про російського "опозиціонера" Олексія Навального. У цій же категорії був і фільм "Будинок з уламків" про долю дітей під час розвʼязаної Росією війни на Донбасі. Під час церемонії нагородження на сцену "Долбі" вийшли дружина Навального та діти.
"Naatu Naatu" from #RRR wins Best Original Song at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/d7ZSoRps2d— Variety (@Variety) March 13, 2023
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