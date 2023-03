В ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі пройшла церемонія вручення премії Оскар 2023.

Зазначимо, що Оскар за "Найкращий повнометражний документальний фільм" здобула стрічка Деніела Роера про російського "опозиціонера" Олексія Навального. У цій же категорії був і фільм "Будинок з уламків" про долю дітей під час розвʼязаної Росією війни на Донбасі. Під час церемонії нагородження на сцену "Долбі" вийшли дружина Навального та діти.

"Naatu Naatu" from #RRR wins Best Original Song at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHfmID pic.twitter.com/d7ZSoRps2d