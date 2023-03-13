У популярній відеогрі Microsoft Flight Simulator раніше "відродили" знищений літак АН-225 "Мрія". Тепер у авіасимуляторі з’явилась рідна домівка гордості України – аеропорт Гостомель (Антонов).

За відтворення аеропорту взявся австралійський модер із всевдонімом Oh_Gaz. Модифікація отримала назву UKKM Antonov-2 (Hostomel) International Airport.

Автор зробив титанічну роботу, відтворивши у віртуальному світі дуже детальну модель аеропорту, зроблену на базі фотографій, знятих під час різноманітних авіашоу попередніх років, репортажів після початку повномасштабної війни, супутникових фото та спілкування автора з персоналом літовища.

Але деякі речі, наприклад, інтер’єр будівель, робилися навмання.

Крім того, Oh_Gaz додав на літовище велику кількість кастомних моделей та прихованих секретів, як-то інші літаки "Антонова", українських військових, автобуси ЛАЗ, українські танки, трактор, який взяв на буксир російській танк та інше.

За словами автора, на створення DLC у нього пішло майже 1000 годин протягом року. Зі слів автора мода, він би залюбки відтворив й інші аеропорти України, але для цього потрібні фото та допомога на місцях, а це, як ви розумієте, неможливо до перемоги України.

UKKM Antonov-2 (Hostomel) International Airport можна придбати за 10 доларів на сайті Orbx, але згодом він з’явиться й у внутрішньому магазині Microsoft Flight Simulator.

10% з продажу модифікації буде направлятися у фонд відбудови другого Ан-225 "Мрія".

Раніше ми повідомляли про те, як проходив бій за Гостомельський аеропорт.

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