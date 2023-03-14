ЗСУ знищили 11 "пташок", багато танків та окупантів: свіжі дані про втрати РФ в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Повномасштабна війна з російськими окупантами йде 384-й день, у нашій країні загинуло вже 160 540 військовослужбовців рф. Лише за минулу добу ліквідовано 740 загарбників, знищено 10 танків, 11 БПЛА та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 16540 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 484 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 789 (+15) од,
- артилерійських систем – 2 519 (+16) од,
- РСЗВ – 495 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 260 (+1) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11),
- крилаті ракети ‒ 907 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 367 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 256 (+5).
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