Російський гуморист Максим Галкін на сторінці в Instagram розмістив світлину своєї доньки від Алли Пугачової, 9-річної Єлизавети, і підписав її: "Зі святом вас, дорогі жінки! Кохання та гармонії!".

Цікаво, що на фотографії Ліза зображена у віночку з соняхів та сорочці, яка дуже нагадує вишиванку.

Вбрання дівчинки викликало справжню істерику серед росіян.

"Скрізь Україна, скрізь ваша зрада", "Пугачову і Галкіна варто позбавити російського громадянства, вони зрадили батьківщину остаточно", "Ну і навіщо вишиванка? Ти назавжди вирішив від росії відректися?", "Хіба дитина винна, навіщо ви її втягуєте в свої дорослі ігри", "Бідний Макс.... ніяк не може без синьо-жовтих кольорів".

Тим часом українські прихильники Галкіна наробили його доньці компліментів.

Фото: instagram.com/maxgalkinru