Галкін показав доньку від Пугачової у віночку та вишиванці (фото) [ Редагувати ]
Російський гуморист Максим Галкін на сторінці в Instagram розмістив світлину своєї доньки від Алли Пугачової, 9-річної Єлизавети, і підписав її: "Зі святом вас, дорогі жінки! Кохання та гармонії!".
Цікаво, що на фотографії Ліза зображена у віночку з соняхів та сорочці, яка дуже нагадує вишиванку.
Вбрання дівчинки викликало справжню істерику серед росіян.
"Скрізь Україна, скрізь ваша зрада", "Пугачову і Галкіна варто позбавити російського громадянства, вони зрадили батьківщину остаточно", "Ну і навіщо вишиванка? Ти назавжди вирішив від росії відректися?", "Хіба дитина винна, навіщо ви її втягуєте в свої дорослі ігри", "Бідний Макс.... ніяк не може без синьо-жовтих кольорів".
Тим часом українські прихильники Галкіна наробили його доньці компліментів.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
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