Окупанти обстріляли центр Краматорська: є влучання у будинки (фото, відео) [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні, 14 березня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у багатоквартирні будинки.
Інформацію про обстріл підтвердив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, окупанти вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, російські снаряди пошкодили шість багатоповерхівок. Відомо про щонайменше трьох поранених.
На місці влучання наразі тривають рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами можуть бути люди.
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