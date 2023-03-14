У Києві приберуть частину блокпостів через мінімальну загрозу бойових дій у столиці. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник Сергій Попко.

За рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій в Києві була зведена до мінімальної. Тому, після детального аналізу існуючої системи інженерних загороджень та після розрахунку усіх потенційних загроз та небезпек, Київська міська військова адміністрація разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва опрацювали спільне рішення щодо удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

На практиці це передбачає:

деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати;

частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим;

інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані.

Інженерні споруди, які й надалі повинні виконувати свою безпекову функцію для столиці - залишатимуться. Але будуть вдосконалені: непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; укріплять бліндажі, приведуть до ладу окопи.

Частина інших інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста, - залишаться існувати у "сплячому" режимі. Тобто, такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях.

На таких "сплячих" інженерних загородженнях буде проведена ревізія, з подальшою заміною/відновленням непридатних елементів (бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо).

Решта системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби - демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки; будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі.

Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом. Але прошу нікого не забувати - війна в Україні триває! Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав.

Нагадаємо, у грудні на Чернігівщині маршрутка протаранила блокпост, тоді постраждали 7 пасажирів.