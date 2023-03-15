В Ірпені сьогодні лунатимуть вибухи та перекриють рух: що відомо [ Редагувати ]
У середу, 15 березня, в Ірпені проводитимуть навчання на випадок надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим жителі можуть чути сирени та вибухи.
Про це повідомляє мер Ірпеня Олександр Маркушин.
"Саме зараз на базі Ірпінського ліцею №1 починаються спільні навчання працівників ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян щодо дій у разі надзвичайної ситуації", - повідомив він.
Маркушин зазначив, що у місті будуть лунати сирені повітряної тривоги, також будуть імітовані вибухи та димові шашки. Він закликав мешканців не хвилюватися, адже це відбуватиметься у рамках навчань.
Також у зв’язку із цим з 8:30 до 10:00 дорожній рух на вулиці Нігояна та на вулиці 8 Березня від Садової до Тургенєвської буде перекрито.
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