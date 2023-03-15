Окупанти заманюють дітей на територію рф на "відпочинок" або "лікування" [ Редагувати ]
Мінреінтеграції звертається до мешканців тимчасово окупованих територій: ні в якому разі не підписуйте жодних дозволів чи інших документів на прохання окупантів стосовно ваших дітей. Такий заклик зробила віцепрем’єрка Ірина Верещук.
От уявіть собі, що під час Другої світової війни в українську хату заходить фашист і пропонує віддати ваших дітей на відпочинок або лікування у Німеччину. Ситуація абсурдна і неможлива, скажете ви. Але саме так діють росіяни. Тому закликаю наших громадян на ТОТ не бути довірливими. Не відпускайте дітей на жодні відпочинки до росії.
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