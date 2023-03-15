Влада Швейцарії встановила правило, згідно з яким українські біженці, які отримують допомогу від держави, мають продати свої автомобілі, якщо їхня вартість перевищує розмір соціальної допомоги. Про це повідомляє місцеве видання 20Minuten.

Кожен біженець з України через рік після прибуття до Швейцарії має пройти повторну перевірку своїх активів. Якщо у нього знайдуть майно, зокрема, автомобіль, дорожчий за суму виплат, то його слід продати для забезпечення своїх потреб.

Розміри соціальної допомоги для біженців відрізняється залежно від швейцарських кантонів. Так, наприклад, у Люцерні допомога становить 4 000 франків на людину або 10 000 на сім'ю. За даними видання, понад сто українських біженців у Люцерні будуть змушені продати свої автомобілі. На продаж дається місяць. Соціальні виплати їм призупинено.

Наразі у Люцерні зареєстровано 141 біженця з України, який має власний транспортний засіб. Згідно з відповіддю уряду у лютому, 132 з них отримали соціальну допомогу. Кантон виходить із того, що "більшість зареєстрованих транспортних засобів перевищує норму активів".

Такі ж правила впроваджуються у таких кантонах, як Берн, Базель-Штадт, Цюріх та Аргау. Влада Берна заявила, що під цей закон підпадають також ювелірні прикраси та готівка.

Загалом у Швейцарії зареєстровано майже 80 000 біженців з України.

Нагадаємо, Швейцарія утилізує 60 справних ЗРК Rapier, замість того щоб передати їх Україні.