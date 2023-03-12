Швейцарія утилізує справні зенітно-ракетні комплекси Rapier, які потрібні Україні для відбиття російській агресії. Про це повідомляє NZZ.

За даними Міноборони Швейцарії, армія країни має на озброєнні 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier - перша партія ЗРК вже знищена, на черзі ще три.

Швейцарська армія закупила британські системи "Рапіра" у 1980-х роках.

У 2007 році федеральний уряд Швейцарії модернізував системи, армія закупила 2000 сучасних керованих ракет - їх теж утилізують, оскільки наприкінці 2022 року Швейцарія вивела ЗРК Rapier з експлуатації.

Зазначається, що ці системи та ракети старі, але не повністю застаріли, тож їх можна було б використовувати проти цілей, що низько летять, таких як безпілотники, винищувачі чи вертольоти.

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ЗРК Rapier - система британського виробництва. Саме тому до ракет застосовують інші правила, ніж до зброї швейцарського виробництва. Відповідно до рішення Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, виведені з експлуатації, мають бути без умов продані до країни-виробника. Водночас Швейцарія не надсилала Великій Британії запит щодо повернення їй ЗРК Rapier.

Цей особливий режим для списаного іноземного озброєння поширювався і на німецькі танки Leopard. У 2010 році Швейцарія повернула ФРН понад 40 "Леопардів" без жодних умов.

У виданні NZZ зазначають, що у найближчі роки Швейцарія має вивести з експлуатації багато іноземних систем озброєння. Зокрема 248 американських бойових машин піхоти М113 та понад 100 артилерійських гармат М109.

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Раніше Швейцарія відмовлялася давати дозвіл на постачання Україні снарядів до зеніток Gepard.