Окупанти за добу випустили по Херсону та області понад 400 снарядів [ Редагувати ]
За минулу добу окупанти 88 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, росіяни 5 разів обстріляли Херсон. 16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.
Внаслідок ворожих обстрілів троє людей отримали поранення.
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