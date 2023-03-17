Мер Києва Віталій Кличко розповів, як будуть працювати магазини та транспорт після скорочення комендантської години 26 березня.

Метрополітен та наземний громадський транспорт змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто, працюватимуть на годину довше.

До того ж, магазини, торговельні центри та ресторани також продовжать свою роботу - з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

У Київській області комендантську годину теж скоротять. Її тривалість буде такою ж, як і у столиці.