Скорочення комендантської години у Києві: як працюватиме транспорт та магазини [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко розповів, як будуть працювати магазини та транспорт після скорочення комендантської години 26 березня.
Метрополітен та наземний громадський транспорт змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто, працюватимуть на годину довше.
До того ж, магазини, торговельні центри та ресторани також продовжать свою роботу - з урахуванням часу, щоб їхні працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.
У Київській області комендантську годину теж скоротять. Її тривалість буде такою ж, як і у столиці.
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