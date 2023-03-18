Атака "Шахедів" у Дніпропетровській області: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Внаслідок російської атаки цієї ночі із застосуванням безпілотників у Новомосковську Дніпропетровської області було зруйновано об'єкт критичної інфраструктури, і на місці "прильоту" почалася сильна пожежа. Крім того, було пошкоджено кілька будинків.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Чиновник уточнив, що війська рф атакували область, ймовірно, іранськими дронами типу "Шахед". Три з ворожих БПЛА збили бійці Повітряного командування "Схід" ЗСУ.
"Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування", - пише він.
Через попадання дронів на даному підприємстві спалахнула пожежа, яку досі намагаються загасити пожежники.
"Пошкоджено 6 дачних будинків поруч. Ще 4 - зруйновані вщент", - розповів Лисак.
На щастя, внаслідок ворожої атаки дронів ніхто з громадян не постраждав.
"Реакція кремлівського диктатора на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт? Насправді ж - плюс один злочин у довжелезний список країни-терориста", - зазначає глава ОВА.
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