Росіяни беручи українців в полон примушували їх проходити "сесії з денацифікації", що складалися з жорстоких побоїв. Крім того, полонених піддавали ураженню струмом за допомогою військового телефона, що російські кати називали також "дзвінком путіну".

Про це повідомляється в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

У документі, який офіційно буде представлений Раді ООН з прав людини у понеділок, 20 березня, Комісія повідомила про повсюдне і систематичне застосування тортур і жорстокого поводження з боку російської влади щодо осіб, яких вона утримувала на окупованих територіях України та в самій росії.

"Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо діючих або колишніх військовослужбовців українських збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів", - йдеться в доповіді.

За словами комісії, жертвами катувань також стали:

місцеві чиновники;

правоохоронці;

працівники Запорізької АЕС;

цивільні особи з проукраїнськими поглядами.

"Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зв’язували руки чи надягали наручники, зв’язували ноги, закривали очі капюшоном або зав’язували стрічкою, одягали мішки або щось із речей на голову", - додали в комісії.

Колишні українські військовополонені розповіли членам Комісії, що російська влада називала їх "нацистами", "фашистами" та "терористами", а також змушувала проходити "сесії з денацифікації", що складалися з жорстоких побоїв.

До того ж жертви розповідали про побиття прикладами або кийками, застосування до них електрошокерів, зґвалтування та тривале перебування на холоді. А в деяких випадках "катування супроводжувалися стратами".

Комісія також встановила, що на територіях, які перебували під тривалим контролем росії, та в більш постійних місцях ув’язнення застосовувалися додаткові методи тортур.

"Одним із таких методів було ураження електричним струмом за допомогою військового телефона, відомого як "тапік", підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Нападники називали це "дзвінком Леніну" або "дзвінком путіну", - йдеться в доповіді.