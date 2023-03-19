Німеччина заарештує володимира путіна на вимогу Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо президент росії опиниться на території ФРН. Про це заявив німецький міністр юстиції Марко Бушман газеті Bild am Sonntag.

Я очікую, що МКС швидко звернеться до Інтерполу, а також до держав-учасниць і попросить їх про виконання [ордера на арешт]. Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він в'їде на територію Німеччини, і передати його до МКС.

Як зазначає Die Zeit, діяти відповідно до постанови МКС мають усі країни, які підпорядковуються його юрисдикції.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до рф. Аналогічний ордер на арешт був виданий щодо уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Міжнародний кримінальний суд ґрунтується на Римському статуті, який підписали приблизно 120 держав. Після того, як МКС просить країни-учасниці про сприяння, ті повинні негайно провести арешт та доставити підозрюваного до місцевого суду. Юрисдикцію МКС не визнають росія, Україна, США, Китай, Ізраїль та інші країни.