путін вперше з початку вторгнення приїхав до Криму (відео) [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін прибув до окупованого Криму. Місцеві телекомпанії розповсюджують кадри, як господар кремля у супроводі "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва бере участь у відкритті школи мистецтв та центру "Корсунь".
Напередодні поїздка путіна до Криму не анонсувалася. Це перший візит президента рф на український півострів з початку збройного вторгнення в Україну. 18 березня 2014 року було підписано так званий "договір про входження Криму до складу росії".
Член Громадської палати рф Іван Єсін у своєму Telegram-каналі опублікував відеозапис та фотографію, як путін оглянув історико-археологічний парк "Херсонес Таврійський", зокрема дитячий центр "Корсунь" (філія "Артека") та дитячу школу мистецтв.
Голова окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що путін приїхав до Севастополя сам за кермом.
Нагадаємо, напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна.
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