По-перше, це красиво. На Закарпатті - пік цвітіння шафранів Гейфеля. Під час війни на Мукачівщину приїздять люди з усієї України. Спілкування з природою потребують і бійці після поранень. Ірина Ковальчук далі розкаже, чому квіти - не лише красиво, але й корисно.

Ірина Ковальчук, кореспондентка:

Фіолетове поле приваблює тисячі туристів. Квітучі шафрани радують око і лікують душу. У такий непростий воєнний час це свого роду - терапія.

Майже два десятки гектарів з шафранами Гейфеля у самому серці дендропарку - одна з найпривабливіших локацій Закарпаття. І попри війну сюди приїздять люди з різних куточків країни! І не тільки!

Сара, відвідувачка з США (штат Міннесота):

Красиво здесь. Нравится.

Ірина, відвідувачка з Харкова:

У захваті. Надихає.

Юлія, відвідувачка з Харкова:

Дуже нам сподобалось. Того що, це відволікає від усіх цих тяжких моментів, що проходять в Україні. І як релакс, як терапія. Це чудове місто!

Серед відвідувачів - чимало поранених, є й такі, що відновлюються після душевних ран. Кажуть, це - місце сили! А природа - найкращий лікар!

Володимир, відвідувач з Києва:

Спокій тут відчуваю, спокій і натхнення...

Одарка і Євангеліна, відвідувачі з Луганської області:

Приїхали з дядьком після кульового поранення, він приїхав. Ми його привезли сюди для відновлення, щоб подивися, як тут гарно на Закарпатті! Тут всі проблеми забуваються, всі хвороби. Рай квітів!

Червонокнижні первоцвіти у таких масштабах - весняна родзинка Дендропарку!

Наталія Слободянюк, майстриня розсадника:

Людина після зимової сплячки, коли бачить щось цвіте - хоче зробити собі весняний настрій, рвуть, не думаючи проте, що квітка призначена не для краси людської, а для того, щоб розмножуватися і давати покоління.

Перші відвідувачі були тут вже 20 лютого. Зараз цвітіння - на піку! Щоправда ненадовго - триватиме ще 2 тижні.

Наталія Слободянюк, майстриня розсадника:

А коло десь 25 травня, на початку червня звідси із землі вибиває коробочка з 30 насінин і вони надають більше потомства, чим цибулинка може за 1 рік вегетативний принести 1-2 цибулинки.

Не шафранами єдиними! На більш як тридцяти гектарах Дендропарку є рідкісні рослини! Деякі з них у десятці світової спадщини.

Наталія Слободянюк, майстриня розсадника:

Унікальність у тому, що тут ростуть рослини дуже сильно фітонцидні. Наприклад, кедр ліванський, по підрахунках учених, 1 га кедра ліванського може наше Мукачево повністю забезпечити киснем! І зменшити великий процент від різних шкідників і хвороб.

Наталія каже, допоки у горах стоятимуть воїни Карпат, так називали міцні дерева наші предки, ми - непереможні!

Ірина Ковальчук, кореспондентка: