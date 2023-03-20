Фінляндія шостий рік поспіль визнається найщасливішою країною у світі. Така оцінка міститься у щорічній Всесвітній доповіді щастя (World Happieness Report), яка готується групою експертів на замовлення ООН.

Фінляндія знову посіла перше місце з суттєвим відривом від переслідувачів. Трійка найщасливіших країн при цьому залишилася незмінною - слідом розташувалися Данія та Ісландія.

З першої десятки найбільше зростання показав Ізраїль - він піднявся з дев'ятої на четвертий рядок. У лідерах залишилися Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург та Нова Зеландія.

США розташувалися на 15-му рядку, Німеччина - на 16-му, Велика Британія - 19-а. Франція випала з першої двадцятки, опустившись на 21 місце.

З-поміж колишніх республік СРСР до рейтингу потрапили Литва (20-е місце), Естонія (31), Латвія (41), Казахстан (44), Узбекистан (54), Киргизія (62), Вірменія (79), Таджикистан (80), Грузія (90), Україна (92).

Найбільш нещасними країнами світу визнали Афганістан і Ліван: вони посіли останні 137-е та 136-е місця відповідно.

Всесвітня доповідь щастя публікується щорічно 20 березня - до Міжнародного дня щастя. ​Під час підготовки Всесвітньої доповіді про щастя враховується шість ключових чинників. Серед них - дохід, здоров'я, соціальна підтримка, рівень свободи, щедрість та відсутність корупції.

Під час підготовки Всесвітньої доповіді про щастя враховується шість ключових чинників. Серед них – дохід, здоров'я, соціальна підтримка, рівень свободи, щедрість та відсутність корупції.

ТОП-10 найщасливіших країн у світі