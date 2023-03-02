Крок за кроком назустріч НАТО. Фінляндія завершила всі формальні процедури для приєднання до військового блоку. Чи змінилися позиції двох країн, які досі не ратифікували розширення Альянсу? Про це детальніше - далі.

Практично одноголосно депутати фінського парламенту підтримують вступ їхньої країни до НАТО. Із присутніх утримався лише один. Це останній внутрішній етап процесу підготовки до вступу до альянсу. Фінляндія подала свою заявку у травні разом зі Швецією. І донині майже всі країни-члени НАТО її ратифікували.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Союзники НАТО прийняли історичне рішення, запросивши і Швецію, і Фінляндію стати членами альянсу. Це найшвидший процес входження до НАТО за всю сучасну історію.

Рекордний темп сповільняють дві країни-учасниці НАТО - Угорщина та Туреччина. В Анкари найбільше претензій саме до Швеції, бо вона - за словами турецького президента - надала політичний притулок учасникам політичної групи, яку Туреччина вважає терористичною. Угорщина теж затягувала з розглядом заявок. Ратифікаційний документ застряг у парламенті з липня. У прем'єр-міністра Віктора Орбана - своє бачення ситуації.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Щодо Туреччини - вона також наш союзник, тому треба дослухатися до її голосу. Можливо, ми ближчі з Анкарою, ніж інші члени НАТО, тому чуємо їх значно чіткіше. Дехто каже: "А поговорімо з цими шведами та фінами", адже недобре, що вони просять прийняти їх в НАТО і водночас поширюють відверту брехню про верховенство права, демократію та життя в Угорщині. Як вони можуть бути нашими союзниками?

І угорський парламент почав дискутувати на цю тему. Напередодні стартував процес розгляду заявок Швеції та Фінляндії. Щоправда, в напів порожній сесійній залі.

Петер Штарай, посол Угорщини в НАТО:

Розширення НАТО завдяки Фінляндії та Швеції суттєво зміцнить безпеку євроатлантичного регіону.

Гайналка Югаш, депутатка угорського парламенту:

У міжнародній дипломатії, коли хтось дав тобі ляпас, йому не варто в тебе щось просити. А якщо тобі щось треба, то май розум не давати ляпасів.

Елод Новак, депутат угорського парламенту:

Наша партія єдина виступає за вето на розширення НАТО, бо це провокуватиме росію і стане кроком до світової війни.

Наступного тижня парламентська делегація вирушить до Фінляндії - обговорювати заявку та згладжувати гострі дипломатичні кути. Міністр закордонних справ упевнений - все вдасться владнати.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

У нас дуже чітка позиція. Уряд підтримує ратифікацію, тому внесли цю пропозицію до парламенту. Але ми парламентська демократія, у депутатів є певні занепокоєння, тому вони вирішуватимуть.

А що ж до перспективи вступу України до НАТО? Керівник альянсу Єнс Столтенберг позиції не змінює - наша держава приєднається до воєнного блоку, але згодом - без конкретики.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Зараз важливо - Україна. Ніхто не знає, коли ця війна скінчиться. А коли скінчиться, мусимо впевнитися, що історія не повториться, що президент путін більше не нападатиме на сусідів. Тому треба зміцнювати військові потужності України, а також працювати над форматом, який гарантуватиме, що росія знову не нападе на Україну. Союзники НАТО погодились, що Україна стане членом нашого союзу, але водночас - це далека перспектива.

За словами генсека, зараз головне - щоб Україна вистояла як суверенна незалежна держава. А для цього її треба підтримувати.

Про розширення НАТО, регіональну безпеку та витрати на оборону країни-члени альянсу говоритимуть на саміті, який відбудеться у липні у Вільнюсі. Взяти в ньому участь Єнс Столтенберг запросив і Президента України Володимира Зеленського. За словами генсека, це стане сильним знаком солідарності з Україною.