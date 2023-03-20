В понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте реалізацію "формули миру".

Про це повідомляє лідер України у Telegram.

"Провів, як завжди, змістовну, дружню розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, що матиме подальший розвиток в посиленні обороноздатності України", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що вони обговорили практичну реалізацію української "формули миру" та інші важливі міжнародні заходи.

"Було окремо відзначено поступ нашої держави в трансформаціях", - додав президент України.