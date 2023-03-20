Зеленський обговорив реалізацію "формули миру" з прем’єром Нідерландів [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
В понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте реалізацію "формули миру".
Про це повідомляє лідер України у Telegram.
"Провів, як завжди, змістовну, дружню розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, що матиме подальший розвиток в посиленні обороноздатності України", - йдеться у заяві.
Зеленський пояснив, що вони обговорили практичну реалізацію української "формули миру" та інші важливі міжнародні заходи.
"Було окремо відзначено поступ нашої держави в трансформаціях", - додав президент України.
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