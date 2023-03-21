Сі Цзіньпін зустрівся з путіним та обговорив війну рф проти України - Xinhua [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся у кремлі з російським диктатором володимиром путіним.
Під час перемовин сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку рф розв'язала проти України.
"Сі Цзіньпін підкреслив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступають за деескалацію напруженості, за мир і переговори та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", - пишуть ЗМІ.
Зазначається також, що глава КНР нагадав про те, що Пекін опублікував "мирний план" щодо війни росії проти України.
"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - додав Сі Цзіньпін.
Своєю чергою путін заявив, що "РФ уважно вивчила "мирний план" КНР і відкрита до переговорів".
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