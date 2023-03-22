росія вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області: нові подробиці [ Редагувати ]
У Київській області внаслідок нічної атаки дронів пошкоджені гуртожитки та ліцей у місті Ржищів. Відомо про трьох загиблих, також під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє ДСНС, Офіс генпрокурора та Нацполіція.
"Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням", - йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, о 06:50 пожежу було ліквідовано на площі 330 кв.м.
"Станом на 07:00 загинуло 3 особи, травмовано 2 особи та врятовано 1 особу. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи", - йдеться в ДСНС.
У Нацполіції додали, що серед загиблих внаслідок атаки на Київщині водій швидкої, який приїхав рятувати людей.
Як повідомляє Київська обласна прокуратура, внаслідок рашистської атаки також поранено 11-річну дитину. Усіх постраждалих госпіталізували.
Наразі на місці події залучено 111 осіб та 28 одиниць техніки, працює мобільно-оперативна група. Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.
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