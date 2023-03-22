Ердоган розраховує провести переговори з путіним у найближчі два дні [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розраховує провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у найближчі два дні.
Про це повідомляє в інтерв'ю Реджеп Ердоган турецькому телеканалу NTV.
"У найближчі два-три дні планую провести ще одну розмову з президентом Путіним", - сказав Ердоган.
Він також зазначив, що активно обговорював із російським диктатором реалізацію "зернової угоди" та можливість обробки російського зерна на турецьких млинах, а також надсилання його африканським країнам.
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