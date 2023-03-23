Темпи російського наступу на Бахмут сповільнюються, однак російські війська намагаються розпочати наступ на інших напрямках, зокрема у районі Авдіївки. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

21 і 22 березня російські війська здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста-фортеці.

Генштаб ЗСУ повідомив 22 березня, що наступальний потенціал російських військ в районі Бахмута знижується.

Водночас речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські та українські війська продовжують надавати пріоритет бойовим діям довкола Бахмута, а також, що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, втрачають темпи наступу в районі Бахмута, а міноборони рф передислоковує підрозділи на інші напрямки.

Російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який зупинився.

Російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії повідомляли, що їх перекидають в район Вугледара для проведення штурмових дій, однак 21 березня один з російських воєнних блогерів повідомив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на авдіївському напрямку.

Ця очевидна зміна дислокації, якщо вона не є результатом російського перекручування фактів, ймовірно, вказує на те, що російські війська обрали як пріоритет активізацію операцій навколо Авдіївки, а не відновлення наступу на Вугледар.

19 березня речник Сил оборони України Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська почали посилювати обстріли та штурм в районі Авдіївки.