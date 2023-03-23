Російські війська сповільнюють наступ на Бахмут, однак активізувалася біля Авдіївки - ISW [ Редагувати ]
Темпи російського наступу на Бахмут сповільнюються, однак російські війська намагаються розпочати наступ на інших напрямках, зокрема у районі Авдіївки. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
21 і 22 березня російські війська здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста-фортеці.
Генштаб ЗСУ повідомив 22 березня, що наступальний потенціал російських військ в районі Бахмута знижується.
Водночас речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські та українські війська продовжують надавати пріоритет бойовим діям довкола Бахмута, а також, що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ.
Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили, ймовірно, втрачають темпи наступу в районі Бахмута, а міноборони рф передислоковує підрозділи на інші напрямки.
Російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який зупинився.
Російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії повідомляли, що їх перекидають в район Вугледара для проведення штурмових дій, однак 21 березня один з російських воєнних блогерів повідомив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на авдіївському напрямку.
Ця очевидна зміна дислокації, якщо вона не є результатом російського перекручування фактів, ймовірно, вказує на те, що російські війська обрали як пріоритет активізацію операцій навколо Авдіївки, а не відновлення наступу на Вугледар.
19 березня речник Сил оборони України Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська почали посилювати обстріли та штурм в районі Авдіївки.
Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи просування, хоча 22 березня не було підтверджено жодних російських наступальних дій в цьому районі.
Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не принесуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації.
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