Під Авдіївкою ворог за вчорашній день втратив дві роти - Дмитрашківський (відео) [ Редагувати ]
Впродовж минулої доби ворог 81 раз спробував атакувати позиції ЗСУ в районі Авдіївки та Мар'їнки, але без успіху. На жодному з бойових рубежів окупанти не досягши успіху. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку, полковник ЗСУ Олексій Дмитрашківський.
Вночі ворог взагалі перестав атакувати, напевно це пов'язано з чисельними втратами. Ворог за вчорашній день втратив близько двох рот особового складу вбитими та пораненими.
Натомість стало відомо, що в районі Авдіївки та Маріїнки до 155 бригади морської піхоти долучилась ще підрозділ спецназу 98-ї десантно-штурмової бригади...Підрозділ 98-ї бригади - це один із останніх резервів боєздатних на даному напрямку.
Дмитрашківський нагадав, що на цьому напрямку росіяни намагалися активно штурмувати два тижні тому, зазнали досить великих втрат у живій силі та техніці. Тож їм потрібний час для відновлення.
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