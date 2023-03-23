Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський натякнув на те, що українська армія може перейти у контрнаступ під Бахмутом на Донеччині. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці.



Основними силами рф на цьому напрямку є представники пвк "вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом.

Командувач Сухопутних військ зазначив, що "під безперервним вогнем артилерії, авіації противника наші воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність та хоробрість".

Він окремо відзначив підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни.

Бої за Бахмут точаться з літа 2022 року. Місто знаходиться на підконтрольній Україні частині Донецької області на північ від Горлівки, транспортного вузла для постачання українських збройних сил. Влада США вважає, що відступ українських військ з міста не матиме стратегічного значення.

У лютому цього року Володимир Зеленський говорив, що Київ не боротиметься за Бахмут за будь-яку ціну. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин називав бої за Бахмут найважчими та порівнював їх із м'ясорубкою - саме його найманці наступають на цій ділянці фронту.

Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.