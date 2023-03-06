Оборона Бахмута спровокувала розбіжності між Зеленським і Залужним - Bild [ Редагувати ]
Ситуація у Бахмуті на Донеччині стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це пише Bild із посиланням на джерела.
За даними німецького видання, у Зеленського та Залужного "принципово різні погляди" на ситуацію в Бахмуті. Головнокомандувач ЗСУ нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ "з тактичних міркувань".
Однак в уряді України сказали, що продовжують вважати вірним утримання міста. Неназваний український аналітик у розмові з таблоїдом заявив, що українські військові, ймовірно, поділяють позицію Залужного.
Бої за Бахмут точаться з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський говорив, що Київ не боротиметься за Бахмут за будь-яку ціну. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин називав бої за Бахмут найважчими та порівнював їх із м'ясорубкою - саме його найманці наступають на цій ділянці фронту.
Місто знаходиться на підконтрольній Україні частині Донецької області на північ від Горлівки, транспортного вузла для постачання українських збройних сил. Влада США вважає, що відступ українських військ з міста не матиме стратегічного значення.
Нагадаємо, 3 березня у Бахмуті побував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а 4 березня командувач Сил спецоперацій Віктор Хоренко. Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.
по темі
Опубліковані фотографії міста Мар'їнка Донецької області, зроблені 4 березня 2023 року. Їх прокоментував очільник Офісу президента України Андрій Єрмак: "Мар‘їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної росії. Вони мало чим відрізняються від ІДІЛ"
Збройні сили України, ймовірно, створюють умови для контрольованого відведення військ з Бахмута, який російська армія намагається захопити з травня 2022 року. Про це у своєму новому звіті пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW)
Сирський приїхав до Бахмута. Бої тривають на околицях, росіяни хочуть оточити місто
Російські війська порівняно з минулим тижнем дещо збавили темп наступу біля Вугледара на Донеччині. Інколи ворог кидає в атаку штурмовиків, але без броні та техніки. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський
Українські військові стверджують, що російська армія під час наступу на Вугледар на Донеччині майже повністю втратила елітну 155 бригаду морської піхоти з Далекого Сходу. Про це виданню Politico повідомив представник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський