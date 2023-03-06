Ситуація у Бахмуті на Донеччині стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це пише Bild із посиланням на джерела.

За даними німецького видання, у Зеленського та Залужного "принципово різні погляди" на ситуацію в Бахмуті. Головнокомандувач ЗСУ нібито ще кілька тижнів тому закликав подумати про відступ "з тактичних міркувань".

Однак в уряді України сказали, що продовжують вважати вірним утримання міста. Неназваний український аналітик у розмові з таблоїдом заявив, що українські військові, ймовірно, поділяють позицію Залужного.

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Бої за Бахмут точаться з літа 2022 року. У лютому цього року Володимир Зеленський говорив, що Київ не боротиметься за Бахмут за будь-яку ціну. Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин називав бої за Бахмут найважчими та порівнював їх із м'ясорубкою - саме його найманці наступають на цій ділянці фронту.

Місто знаходиться на підконтрольній Україні частині Донецької області на північ від Горлівки, транспортного вузла для постачання українських збройних сил. Влада США вважає, що відступ українських військ з міста не матиме стратегічного значення.

Нагадаємо, 3 березня у Бахмуті побував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, а 4 березня командувач Сил спецоперацій Віктор Хоренко. Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.