Українська армія може провести "стратегічний відступ" з Бахмута на Донеччині, за який багато місяців точаться запеклі бої з рашистами. Про це в інтерв'ю CNN заявив радник президента України з економічних питань Олександр Роднянський (син продюсера Роднянського - ред.).

росія зараз намагається оточити його (Бахмут - ред.), і для цього вони використовують найкращі підрозділи ПВК "Вагнера", мабуть, найкраще навчені та найдосвідченіші. Наші військові, мабуть, збираються зважити всі варіанти. Поки що вони утримують місто, але, якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять, бо ми не збираємось жертвувати всіма нашими людьми просто так.

За словами Роднянського, рішення про відступ з Бахмута залишається за українськими військовими. Район на захід від міста укріплений, тому навіть у разі відступу ЗСУ росіяни не зможуть швидко просунутися вперед.

Не сумнівайтеся, наш контрнаступ не за горами.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила 28 лютого, що до Бахмута направили додаткові підрозділи української армії. За її словами, рішення утримувати Бахмут ухвалюють військові, "які не керуються політичними мотивами".

Президент України Володимир Зеленський того ж дня заявив у відеозверненні, що найважчі бої йдуть у Бахмуті, а російська сторона зазнає втрат. За його словами, з 23 по 28 лютого під Бахмутом загинули майже 800 росіян.

1 березня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, шо українське командування не ухвалювало рішення про вихід Сил оборони з Бахмута.