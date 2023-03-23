Наступного тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує відвідати Пекін. Про це повідомляє CNN.

Очікується, що він обговорить війну в Україні з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Візит іспанського прем'єра до Китаю, ймовірно, відбудеться 31 березня. Санчес поїде до Пекіну на запрошення Сі Цзіньпіна, щоб відзначити 50-річчя дипломатичних відносин.

Уряд США був поінформований про поїздку Санчеса.

За даними CNN, прем'єр Іспанії та Сі Цзіньпін під час зустрічі можуть обговорити війну росії проти України. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не має інформації з цього приводу.