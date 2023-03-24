Обстріл "Пункту незламності" в Костянтинівці: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Через ракетний удар по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області у п'ятницю, 24 березня, загинули 5 людей. Ще одну людину вдалося врятувати.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт 1 особу врятовано та з-під завалів рятувальники вилучили тіла 3 загиблих жінок. Загалом внаслідок події загинуло 5 осіб, в тому числі 3 жінки та 2 чоловіків", - йдеться в повідомленні.
по темі
У четвер, 23 березня, окупанти обстріляли Берислав
У Ржищеві на території професійного ліцею завершено розбір завалів після атаки дрона-камікадзе "шахед". Про це повідомила ДСНС України у Київській області
Російські війська змінюють основні напрямки своїх ударів ракетами та дронами-камікадзе. Енергетика залишається мішенню, але основною ціллю можуть стати військові об'єкти, а також концентрація наших військ і логістика. Про це заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький
За попередньою інформацією, сьогодні, 22 березня, окупанти вдарили по Запоріжжю з реактивної артилерії, можливо, "Торнадо С". Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
7 загиблих, 9 травмованих внаслідок нічної атаки дронів по гуртожитках і навчальному закладу в одному з районів Київщини. Серед постраждалих одна дитина. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов