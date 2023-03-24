Окупанти вдарили по Сумщині авіабомбами, РСЗВ та артилерією (відео) [ Редагувати ]
Вночі 24 березня російські війська атакували Сумську область. Під масований обстріл з різних видів зброї потрапили Білопільська, Ворожбянська, Річківська та Миколаївська громади. Про це повідомляє Сумська ОВА.
- Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та зі ствольної артилерії (20 "прильотів").
Внаслідок обстрілу Білопілля загинуло 2 людини, поранені 9. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.
- Ворожбянська громада: по місту Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.
- Річківська громада: в селі Вири здійснено авіаційний удар та удар БпЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По селу Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.
- Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.
Також вночі був обстріл Новослобідської громади. На щастя, без наслідків.
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