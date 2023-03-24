Терор і руйнування. Ворог не припиняє завдавати ударів та обстрілювати населені пункти на Донбасі. Основні зусилля противник зосереджує на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Протягом минулої доби рашисти здійснили понад 80 десятки атак на зазначених ділянках фронту. А в Костянтинівці одна з ворожих ракет влучила у "Пункт незламності". Загинуло п'ятеро людей. Про ситуацію на Донбасі розкажемо далі.

Окуповане Рубіжне. Розбите, потрощене й понівечене рашистами… Напівмертве, як і більшість інших міст, які нині у полоні ворога на Луганщині. А це - вулиці Сватового. Замість доріг - місиво. Ні проїхати, ні пройти. Такі наслідки цілодобового руху російських танків…

На Сватівсько-Кремінському напрямку - важкі бої. Орки там зосередили дуже серйозне угрупування. Проте й воно потроху зникає, завдяки влучній роботі наших військових. У Кремінських лісах наші оборонці теж утримують позиції.

Так виглядають хороші росіяни. Цей окупант жаліється, вони лише нещодавно приїхали…. А вже мусять повертатися, вочевидь, у пакетах.

Росіяни безуспішно намагаються взяти Авдіївку в оперативне оточення, проте місто продовжує тримати оборону. Та орки збільшують інтенсивність обстрілів. Напередодні прифронтове місто зазнало чергового авіаракетного удару. Двоє людей загинуло.

Павло Кириленко, керівник Донецької ОВА:

Ракети влучили у житловий квартал та по околицях АКХЗ. У Красногорівці пошкоджено дві 5-поверхівки, також під обстрілами Мар'їнка і село Костянтинівка. Вночі Гірник Курахівської громади потрапив під артобстріл - пошкоджено 7 багатоповерхівок, будівлю неробочої лікарні та лінії електропередач. На Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, пошкоджено 2 будинки.

Бахмут стоїть. Попри нескінченні намагання ворога його зламати. Минулої доби наші воїни відбили там десятки атак противника. Нині тривають міські бої.

Олексадр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області. Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів.

Під ворожим вогнем систематично перебуває й Торецьк. Місто понівечене. Але нескорене.

Гатив цієї ночі ворог і по Костянтинівці . Одна із ракет влучила у "Пункт незламності". Там перебувало 10 людей. Під руїнами загинуло троє жінок-переселенок. Ще двоє людей зазнали поранень.

Тим часом наші воїни продовжують завдавати ворогові непоправних втрат. На Донецькому напрямку, під час ведення аеророзвідки підрозділ Сил Спеціальних операцій виявив рашистський радіолокаційний комплекс Зоопарк-2. Влучним ударом його знищено.

З міст, наближених до лінії зіткнення, триває активна евакуація. "Білі Янголи" продовжують вивозити людей подалі від обстрілів. Нині на Донеччині діє пʼять евакуаційних груп. Їхні телефони можна знайти на сайті поліції та Обласної військової адміністрації.