Євросоюз скличе міжнародну конференцію, щоб допомогти повернути насильно депортованих до росії українських дітей. Про це за підсумками саміту в Брюсселі заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Погодили лідери і закупівлю боєприпасів для України. Про ці та інші результати дводенного саміту, який розпочався напередодні розкаже Олена Абрамович.

Приміщення Ради Євросоюзу, де зазвичай збираються на саміти європейські лідери та міністри, журналісти між собою називають "будівлею з яйцем" - через ось цю продовгувату сферу у центрі зали. У дні, коли тут аж стільки медійників, вона нагадує вулик.

Це вже десята зустріч 27 лідерів країн-членів ЄС після повномасштабного вторгнення росії. І хай які нагальні інші внутрішні питання, тема України тут досі домінує.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Слова "Україна" та "боєприпаси" звучать найчастіше у запитаннях журналістів до західних лідерів. Чи встигнуть вони їх доправити до України вчасно? Чи вистачить мільйона снарядів? І на скільки реальною є ця ціль?

Запровадження спільної закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів - ідея премʼєр-міністерки Естонії Каї Каллас.

Кая Каллас, премʼєр-міністерка Естонії:

Я дуже рада, що за 5 тижнів ми спромоглися досягти згоди у цьому питанні. І вдячна за це Урсулі фон дер Ляєн та Шарлю Мішелю, Жозепу Боррелю, але також і журналістам, насправді. Бо ви постійно піднімали це питання і це також мало свій ефект - дякую вам усім.

На саміті лідери таки остаточно затвердили цей план - зобовʼязалися протягом 12 місяців надати Україні мільйон снарядів. Взяти участь у проекті ще до саміту зголосилися 18 країн. Але цей список може розширитися, бо деяким державам треба внести певні зміни у власне законодавство. Водночас болгарський лідер, прибуваючи на зустріч, заявив - його країна не допомагатиме Україні амуніцією.

Румен Радев, президент Болгарії:

Болгарія не братиме участі у спільному постачанні боєприпасів Україні. Болгарія розширятиме свою оборонну індустрію, щоб поповнити свої запаси та допомагати іншим державам-членам поповнювати свої запаси.

Схожу заяву болгарський уряд зробив ще у перші дні повномасштабного вторгнення - що жоден болгарський патрон не потрапить до України. Попри це, Київ таки отримав боєприпаси, воготовлені в Болгарії, на суму понад 1 млрд доларів - їх закуповували та передавали через Польщу Україні США та Велика Британія. Прискорити постачання снарядів західних лідерів закликав Володимир Зеленський. Він звернувся до них через відеозвʼязок - з потяга, дорогою на Херсонщину.

Володимир Зеленський, президент України:

Затягуваність з постачанням далекобійних ракет Україні вже значне. І це не дає нам можливості відкринути позиції російських терористів, зокрема від Херсону, від Запоріжжя та інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами

Володимир Зеленський висловив розчарування, що останнім часом нових успіхів у підтримці України Євросоюз демонструє менше, ніж затягувань. Зволікання відбуваєтсья і щодо санкцій.

Володимир Зеленський, президент України:

Просте запитання - як таке затягування будуть сприймати треті країни. Ті, чия влада не поважає міжнародне право. Очевидно, їм може здаватися, що інгорування санкцій не матиме наслідків. Саме тому санкції треба розширювати. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може, і тим більше не може бути і розмивання санкцій, особливо під маніпулятивним прикриванням продовольчою безпекою.

Росія стала погрожувати розірвати зернову угоду, якщо ЄС не скасує санкції щодо відключення "Россельхозбанку" від міжнародної платіжної системи SWIFT, не зніме санкції з російських компаній у галузі виробництва та перевезення добрив. Та західні лідери пояснили пресі - це все маніпуляції.

Кая Каллас, премʼєр-міністерка Естонії:

Вивезення добрив з російських портів жодним чином не обмежені. Вони можуть використовувати 18 портів. І з 300 банків лише 13 під санкціями. Тому це просто російський наратив, мета якого послабити санкції.

Володимир Зеленський також закликав лідерів організувати мирну конференцію. Сказав, що волів би її скликати в Києві, але щоб не ускладнювати лірерам логістику, готовий провети в ЄС. Тим часом очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про іншу - уже домовлену ініціативу - вона стосується насильно вивезених дітей.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми з прем'єр-міністром Моравецьким запустили ініціативу, спрямовану на повернення дітей, яких викрала Росія. Для цього ми організуємо конференцію. Ми знаходимося на самому початку дуже важкої роботи, прагнемо об'єднати міжнародний тиск, щоб вжити всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження цих дітей.

Погодились лідери Євросоюзу також щодо необхідності стримувати Іран та Білорусь, які допомагають рф. І традиційцно підтвердили - допомагатимуть Україні стільки, скільки знадобиться.