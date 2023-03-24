Залужний обговорив посилення ППО України з адміралом Британії [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Британії адміралом Тоні Радакіном. Про це повідомляється в Telegram.
Однією з тем обговорень стало посилення протиповітряної оборони.
За словами головнокомандувача, він розповів колезі про ситуацію на всій лінії фронту. Найскладнішою ділянкою залишається Бахмутський напрямок, але Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію.
Також обговорили питання посилення українського ППО. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку.
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