"Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники": в РНБО висловилися про заяву путіна [ Редагувати ]
Заява російського диктатора володимира путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни.
Про це повідомляє в Twitter секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.
"Заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - крок до внутрішньої дестабілізації країни - максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруське суспільство росії та Путіна", - констатував він.
На думку Данілова, Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.
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