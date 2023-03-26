Актори-початківці дали премʼєру на сцені театру імені Леся Курбаса: виставу створено за п'єсою телережисера Валентина Тарасова [ Редагувати ]
Навіть в умовах війни має бути місце для творчості! Це філософія героїв нашого наступного сюжету. Актори-початківці - люди абсолютно різних професій на сцені театру імені Леся Курбаса у Києві дали прем'єру. Виставу створено за п'єсою нашого колеги, телережисера Валентина Тарасова. Письменник, актор, драматург - він і сам є яскравим прикладом людини, що не боїться змін. Про що його твір "Кар'єра", який тепер отримав сценічне втілення.
Це вже фінал прем'єрного показу вистави "Кар'єра". У залі театру Леся Курбаса аншлаг. Глядачі аплодують стоячи.
А ці кадри знято - за годину до початку. Актори розминаються, хвилюються.
- Представтеся, будь ласка. - Я - Цезар!
Цезар - перша роль у кар'єрі Олександра. Він - актор-початківець, за професією - проєктант заводського обладнання. Театральним мистецтвом захопився лише кілька місяців тому.
Олександр Мацюра, актор:
В житті повинно бути різноманіття. Це зростання над собою. Крім того, тут цікаві люди. Насправді цікаві люди. Тут всі чогось прагнуть. Тут нема ледарів. У нас на репетиції всі приходять, ніхто не пропускає зовсім. У вечірній час, після роботи.
Архітектор, менеджер, танцюристка, рекламіст. На сцені - люди різних професій.
- А ми з вами колеги. Я також на "Інтері" працювала. - В якості кого? - Редактора.
Тепер Аліна Чех - актриса кіно. На театральну сцену виходить уперше.
"Кар'єра" - це соціальна карикатура на внутрішній світ сучасної псевдоеліти.
Олександр Білера, режисер, керівник акторської студії:
Якщо глибоко розкопувати, то такі люди, які дориваються до влади, в політику йдуть. То от ми й маємо наслідки, які ми маємо сьогодні, зниження обороноздатності країни. Все це ком, який все тягне за собою. Сьогодні ми говоримо в гуморній формі про саме цей сектор людей.
Така людина, як я, має бути в парламенті й творити історію.
А ще "Кар'єра" про те, що гонитва за грошима не завжди приносить щастя. Про те, що змінювати себе ніколи не пізно. І, звісно ж, про любов!
Валентин Тарасов, письменник-драматург:
Вона непроста. Я намагався знайти такі персонажі дуже типові, а деякі моменти списані з реальних людей.
Автор п'єси у минулому - актор театру і кіно. Письменник. Видавав романи, проводив історичні дослідження, працює на телебаченні. Створює марафон "Єдині новини" у команді "Інтера".
Комедійну п'єсу "Кар'єра" Валентин Тарасов написав 17 років тому. Отримав Гранд-премію літературного конкурсу "Коронація слова". Журі визнало твір нашого колеги кращою п'єсою десятиріччя.
Валентин Тарасов, письменник-драматург:
Ми добре знаємо історію, що навіть під час Другої світової війни величезним попитом у людей користувалися комедії, оперети. Людям потрібно вдихнути життя. Взагалі життя - це трагікомедія.
Усім, хто в умовах війни відчуває тривогу, страх, необхідні ліки для душі. Всі, хто працював сьогодні для глядачів, переконані: дають людям саме такі невидимі пігулки.
Анжеліка Басова, акторка:
Ми всі незламні, українці. І це дуже надихає. Що не дивлячись на війну, на погані події, які вибивають тебе з колії, але на наступний день ти встаєш і робиш своє життя.
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