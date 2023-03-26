Навіть в умовах війни має бути місце для творчості! Це філософія героїв нашого наступного сюжету. Актори-початківці - люди абсолютно різних професій на сцені театру імені Леся Курбаса у Києві дали прем'єру. Виставу створено за п'єсою нашого колеги, телережисера Валентина Тарасова. Письменник, актор, драматург - він і сам є яскравим прикладом людини, що не боїться змін. Про що його твір "Кар'єра", який тепер отримав сценічне втілення.

Це вже фінал прем'єрного показу вистави "Кар'єра". У залі театру Леся Курбаса аншлаг. Глядачі аплодують стоячи.

А ці кадри знято - за годину до початку. Актори розминаються, хвилюються.

- Представтеся, будь ласка. - Я - Цезар!

Цезар - перша роль у кар'єрі Олександра. Він - актор-початківець, за професією - проєктант заводського обладнання. Театральним мистецтвом захопився лише кілька місяців тому.

Олександр Мацюра, актор:

В житті повинно бути різноманіття. Це зростання над собою. Крім того, тут цікаві люди. Насправді цікаві люди. Тут всі чогось прагнуть. Тут нема ледарів. У нас на репетиції всі приходять, ніхто не пропускає зовсім. У вечірній час, після роботи.

Архітектор, менеджер, танцюристка, рекламіст. На сцені - люди різних професій.

- А ми з вами колеги. Я також на "Інтері" працювала. - В якості кого? - Редактора.

Тепер Аліна Чех - актриса кіно. На театральну сцену виходить уперше.

"Кар'єра" - це соціальна карикатура на внутрішній світ сучасної псевдоеліти.

Олександр Білера, режисер, керівник акторської студії:

Якщо глибоко розкопувати, то такі люди, які дориваються до влади, в політику йдуть. То от ми й маємо наслідки, які ми маємо сьогодні, зниження обороноздатності країни. Все це ком, який все тягне за собою. Сьогодні ми говоримо в гуморній формі про саме цей сектор людей.

Така людина, як я, має бути в парламенті й творити історію.

А ще "Кар'єра" про те, що гонитва за грошима не завжди приносить щастя. Про те, що змінювати себе ніколи не пізно. І, звісно ж, про любов!

Валентин Тарасов, письменник-драматург:

Вона непроста. Я намагався знайти такі персонажі дуже типові, а деякі моменти списані з реальних людей.

Автор п'єси у минулому - актор театру і кіно. Письменник. Видавав романи, проводив історичні дослідження, працює на телебаченні. Створює марафон "Єдині новини" у команді "Інтера".

Комедійну п'єсу "Кар'єра" Валентин Тарасов написав 17 років тому. Отримав Гранд-премію літературного конкурсу "Коронація слова". Журі визнало твір нашого колеги кращою п'єсою десятиріччя.

Валентин Тарасов, письменник-драматург:

Ми добре знаємо історію, що навіть під час Другої світової війни величезним попитом у людей користувалися комедії, оперети. Людям потрібно вдихнути життя. Взагалі життя - це трагікомедія.

Усім, хто в умовах війни відчуває тривогу, страх, необхідні ліки для душі. Всі, хто працював сьогодні для глядачів, переконані: дають людям саме такі невидимі пігулки.

Анжеліка Басова, акторка: