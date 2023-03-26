Сьогодні, 26 березня, у російському місті Кірєєвськ Тульської області стався вибух. В результаті якого було пошкоджено приватний та багатоповерховий будинок.

Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією російських ЗМІ, причиною вибуху міг бути безпілотний літальний апарат.

В Комітеті з регіональної безпеки Тульської області повідомили, що внаслідок вибуху в Кірєєвському районі постраждали двоє людей, вони отримали легкі поранення, їм надали медичну допомогу.

Крім того, пошкодження отримали три житлові будинки. Місце події оточене, там працюють оперативні служби.

"Наразі загрози безпеці населення та інфраструктури немає", - додали в комітеті.