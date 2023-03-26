Причетний до розстрілу в Іловайську: ЗСУ ліквідували офіцера рф [ Редагувати ]
У неділю, 26 березня, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив про те, що українські військові ліквідували офіцера російської армії Дмитра Лісіцкого.
Військові ЗСУ ліквідували російського офіцера, який був одним з організаторів Іловайської трагедії.
Наші воїни ліквідували офіцера армії рф Дмитра Лісіцкого, який був одним із тих, хто влаштував розстріл українських захисників у 2014 році.
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