"Наш кордон": Зеленський відвідав Сумщину [ Редагувати ]
У вівторок, 28 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину.
Сумщина. Наш кордон. Ознайомився з несенням служби прикордонними нарядами з прикриття рубежів держави.
"Українські прикордонники працюють у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони України для захисту державного кордону від ворога", - додав президент.
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